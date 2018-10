Sanabria sfida il Milan: «Gli toglierei Higuain. Sulla Roma…»

Milan-Betis Siviglia, 3^ giornata della fase a gironi di Europa League, ecco le parole del biancoverde Antonio Sanabria

Milan-Betis Siviglia, tutto pronto per la sfida di San Siro valida per la terza giornata di Europa League. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’attaccante biancoverde Antonio Sanabria ha commentato: «Ai rossoneri toglierei Higuain, è un bomber incredibile. Quella di stasera sarà una gara difficile perché il Milan è una delle migliori squadre al mondo».

Ex Roma, il bomber ha parlato del suo passato in giallorosso: «Non nascondo che speravo di giocare di più, ma l’esperienza a Roma è stata importante per la mia carriera, per fare progressi. Poi la città è bellissima». E sul diritto di recompra ha aggiunto: «Per il futuro non escludo niente, ma preferisco concentrarmi sul presente. C’è una stagione nella quale dobbiamo fare bene».