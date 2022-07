Europei Femminili, le Azzurre a caccia della consacrazione

Questa sera l’esordio della Nazionale di Milena Bertolini agli Europei Femminili: la sfida alla Francia una prima mini-sentenza

La grande attesa per il debutto delle Azzurre negli Europei Femminili 2022 è finalmente terminata. Al New York Stadium di Rotheram ecco il big match del Girone D che metterà di fronte Italia e Francia.

Un battesimo di fuoco per Girelli e compagne che sfideranno la terza forza del ranking internazionale. Le transalpine sono infatti tra le grandi favorite della competizione, secondo i bookmakers inferiori solamente a Spagna (senza però il Pallone d’Oro in carica Alexia Putellas) e Inghilterra padrona di casa.

Dunque in palio subito una bella fetta di qualificazione ai quarti di finale. Un risultato positivo contro le francesi significherebbe non doversi giocare poi il tutto per tutto al cospetto delle mine vaganti Belgio e Islanda e, soprattutto, potrebbe convincere le Azzurre che, forse, nulla può essere impossibile.

Senza però voler fare voli pindarici, anche in ragione della qualità in termini di valori assoluti della Francia, composta dai due blocchi di Lione e Paris Saint Germain, ai vertici anche in Europa. E la Juve, fondamenta della nostra Nazionale, ne sa qualcosa.

Ma dopo l’ottima avventura ai Mondiali 2019 e il recentissimo passaggio al professionismo, per l’Italia in rosa è quanto mai vicino il momento della consacrazione. E chissà che Wembley anche quest’estate si possa colorare d’Azzurro. Sognare non costa nulla.