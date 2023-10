Eurorivali Inter: il Red Bull Salisburgo, prossimo avversario di Champions dei nerazzurri perde in casa contro il Lask

L’Inter martedì tornerà in campo in Champions League per affrontare gli eurorivali del Red Bull Salisburgo a San Siro.

La squadra dei Tori Rossi arriva alla sfida con i nerazzurri con una sconfitta in casa contro il Lask, 1-0 con il gol Zulj.

