Everton, dopo l’esonero di Marco Silva si sonda Unai Emery

All’Everton è stato fatto un tentativo per portare sulla panchina Unai Emery, dopo aver esonerato Marco Silva

L’Everton ha esonerato l’allenatore Marco Silva dopo la pesante sconfitta nel derby col Liverpool, e il nome che piace ai Toffees è quello dell’ex Arsenal Unai Emery.

Come ha riportato Sky Sports, l’Everton avrebbe già contattato l’allenatore spagnolo per proporgli l’incarico. Al momento sulla panchina siede il traghettatore Duncan Ferguson, che ha portato a casa la vittoria per 3-1 contro il Chelsea.