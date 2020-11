Everton United: Fernandes e Cavani salvano Solskjaer, per Ancelotti è crisi

Tensione e tanti errori nella delicatissima sfida tra Everton e Manchester United che ha aperto il sabato di Premier League: un superlativo Bruno Fernandes trascina al successo i Red Devils

Può dunque respirare Ole Gunnar Soslkjaer, rigenerato dal successo che il suo Manchester United ha colto in rimonta sul terreno dell’Everton, ora al terzo ko consecutivo dopo l’eccellente inizio di Premier League.

Il tecnico norvegese salva dunque la sua panchina e deve ringraziare soprattutto Bruno Fernandes, autore di una doppietta e dell’assist per Cavani nel 3-1 finale. Lo ha fatto con scelte forti, come quella di dare fiducia alla cerniera di centrocampo McTominay–Fred. Solo panchina dunque per Pogba e, ma non è una novità, per l’oggetto misterioso Van de Beek.

Crisi nera, invece, per Carletto Ancelotti che si vede battuto anche dai Red Devils dopo le sconfitte con Southampton e Newcastle. A pesare il calo di rendimento di James Rodriguez e l’assenza di Richarlison, anche se il suo sostituto Bernard aveva portato in vantaggio i Toffees. Soprattutto, però, la coppia centrale di difesa Keane–Holgate ha mostrato tutti i suoi limiti.