L’ex giocatore della Fiorentina è sceso in campo nella 17a giornata in ben due occasioni e con due maglie diverse. La Lazio esclude (per ora) il ricorso

Eysseric è sceso in campo due volte nella 17a giornata di campionato e con due maglie differenti. Una con la Fiorentina, sua ex squadra, con la Roma. Poi con il Verona, visto che il recupero è avvenuto dopo il calciomercato invernale: un fatto davvero insolito che ha fatto insospettire la Lazio.

Il club biancazzurro – come riportato da La Gazzetta dello Sport – per il momento esclude il ricorso, come riportato dall’avvocato del club Gian Michele Gentile: «Non credo ne faremo un caso, anche se è vero che stiamo parlando di una circostanza non prevista dal regolamento».