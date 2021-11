Tottenham, Paratici: «Conte la miglior scelta. Ottimisti per il futuro»

Fabio Paratici presenta Antonio Conte come nuovo allenatore del Tottenham. Le parole del dirigente della formazione londinese

OBIETTIVI «Siamo qua per dare supporto a tutti, non solo all’allenatore. Nessuno può darci la certezza di vincere qualcosa, ma è importante fissarsi un obiettivo e lavorare per raggiungerlo. Questo è quello che dobbiamo fare, ma ripeto, nessuno ci dà garanzie di vincere qualcosa. Credo che possiamo e dobbiamo fare ancora meglio di così. Quando scegli qualcuno pensi di scegliere il migliore in quel momento. Siamo ottimisti per il nostro futuro».

PASSATO – «Anche quando abbiamo iniziato alla Juventus non vincevamo subito, per un po’ di tempo non lo abbiamo fatto. Non è che penso che dobbiamo vincere questo o quello, ma dobbiamo competere per farlo. È un percorso che fai giorno dopo giorno, rimanendo sempre concentrato».

RAPPORTO – «Ho lavorato con Antonio in passato, ma era un club diverso. Lo conosco bene, so che lavora sodo e ha un curriculum che parla per lui».