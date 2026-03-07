Connect with us
Fabregas, che record con il Como! Solo un allenatore c'era riuscito prima di lui

3 ore ago

Fabregas, che record con il Como! Solo un allenatore della storia dei lariani c’era riuscito prima di lui: ecco il traguardo tagliato dal tecnico spagnolo

Cesc Fabregas entra nella storia del Como. Grazie alla vittoria contro il Cagliari, lo spagnolo ha raggiunto quota 100 punti da allenatore in Serie A. Secondo i dati Opta, è il secondo tecnico a riuscirci sulla panchina lariana dopo Mario Varglien, consolidando la sua leadership nel club.

PAROLE – «100 – Cesc Fàbregas ha ottenuto 100 punti da allenatore in Serie A, diventando il secondo allenatore nella storia a raggiungere questo traguardo allenando il Como, dopo Mario Varglien (114 con il club, considerando sempre tre punti per una vittoria). Leadership».

