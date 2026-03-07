Como News
Fabregas, che record con il Como! Solo un allenatore c’era riuscito prima di lui
Cesc Fabregas entra nella storia del Como. Grazie alla vittoria contro il Cagliari, lo spagnolo ha raggiunto quota 100 punti da allenatore in Serie A. Secondo i dati Opta, è il secondo tecnico a riuscirci sulla panchina lariana dopo Mario Varglien, consolidando la sua leadership nel club.
100 – Cesc Fàbregas has earned 100 points as a coach in Serie A, becoming only the second manager in history to reach this milestone coaching Como, after Mario Varglien (114 with the club, always considering three points for a win). Leadership. pic.twitter.com/p0deHpJfjO— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 7, 2026
