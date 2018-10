Il Milan cerca un nuovo colpo a centrocampo. Nel mirino dei rossoneri Rabiot, Fabregas e Denis Suarez: le ultimissime

Il Milan tornerà sul mercato a gennaio, nonostante le smentite di Leonardo e nonostante il colpo Paquetà già piazzato. I rossoneri investiranno nuovamente per tentare l’assalto alla Champions League ma lo faranno tenendo in forte considerazione la sanzione che presto dovrebbe arrivare da parte della UEFA in ottica Fair Play Finanziario. Non ci saranno spese folli ma Leonardo e Maldini valuteranno dei prestiti che non incidano molto sui conti della società. Secondo Il Corriere dello Sport, occorre un nuovo centrocampista e i nomi sono tre: Cesc Fabregas, Adrien Rabiot e Denis Suarez.

Il centrocampista spagnolo del Chelsea è in scadenza, è fuori dalle rotazioni di Maurizio Sarri e potrebbe andare via a gennaio offrendo una sorta di contentino ai Blues. Adrien Rabiot è l’obiettivo più difficile da raggiungere. Il centrocampista è pronto a rifiutare nuovamente il rinnovo col PSG ma sarà difficile strapparlo ai parigini a gennaio (il suo contratto è in scadenza a giugno). Attenzione poi al nome di Denis Suarez che tramite agenti continua a lanciare messaggi importanti al Milan e che potrebbe integrarsi alla perfezione con i centrocampisti presenti nella rosa di Gattuso.