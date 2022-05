Fagioli: «Farò un tatuaggio per la promozione. Ritorno alla Juve? Sono pronto»

Il centrocampista della Cremonese, ma di proprietà della Juventus, Fagioli ha parlato della promozione e del suo possibile futuro in bianconero

Nicolò Fagioli, centrocampista della Cremonese ma di proprietà della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della promozione in Serie A con i grigiorossi e del possibile futuro in bianconero.

PROMOZIONE – «Ho festeggiato, giustamente! Dopo la vittoria a Como i tifosi ci hanno aspettato in città e abbiamo festeggiato fino alle 4, comunque senza esagerare… Festa durante la Coppa Italia? È vero, mannaggia, purtroppo me la perdo! Spero che anche i nostri tifosi rinuncino per venire da noi a festeggiare».

MESSAGGI DI COMPLIMENTI – «Da Morata, è un mio caro amico e mi ha scritto subito. Poi Demiral, Chiesa e Balotelli: niente di particolare, solo complimenti. Sono stati molto gentili. Su Instagram ho postato un messaggio dell’estate scorsa in cui scrivevo “li porto in A? Non che fossi sicuro, ma ci credevo e ci tenevo. Era un messaggio di agosto che mi hanno rimandato i miei amici: non potevo non pubblicarlo».

TATUAGGIO PER LA PROMOZIONE – «Sì, lo farò, penso con la data di Como. Dopo quello con la data del debutto in Serie A con la Juve e quelli per la famiglia, ci starebbe bene anche questo».

RITORNO ALLA JUVE – «Io sono pronto per giocare in Serie A. Dove non lo so, non dipende da me. Mi aspetto di tutto, logico che se mi terranno sarò felicissimo: la Juve è la Juve. Sono maturato e io sarò pronto a dimostrare che la fiducia in me sarà meritata».

RINNOVO – «Rinnovo volentieri con la Juve, dipende sempre dalla fiducia che mi dimostrano».

