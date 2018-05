Il Milan è sulle tracce di Radamel Falcao, attaccante del Monaco. Jorge Mendes potrebbe imbastire uno scambio con André Silva

Il Milan è alla ricerca di un nuovo grande bomber per la prossima stagione. Il club rossonero cerca un nuovo centravanti per consegnare a Gattuso una squadra importante che punti, almeno, al ritorno in Champions League. Il Milan segue Belotti del Torino, Dzeko della Roma, Mandzukic della Juventus e Mertens del Napoli ma valuta anche Radamel Falcao! Il 32enne bomber del Monaco è il nome nuovo per il mercato del Milan. Il club rossonero ha ottimi rapporti con il suo agente, il solito Jorge Mendes, che sarebbe pronto a orchestra un’operazione con il Monaco.

Il bomber colombiano ha un contratto fino al 2020 con il Monaco e potrebbe cambiare aria. In passato, prima del passaggio al Manchester United, Radamel fu vicino alla Juventus. Ora, a distanza di qualche anno, potrebbe arrivare in Italia. Il Monaco vuole André Silva, centravanti portoghese classe 1995 in uscita dal Milan, e, secondo Tuttosport, non è difficile pensare a uno scambio tra centravanti. Jorge Mendes, agente di entrambi i calciatori, sta già lavorando a un cambio di squadra dei suoi assistiti. Il Milan cerca nuovi gol: occhi su Radamel Falcao.