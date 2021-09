Fares Genoa, c’è l’annuncio ufficiale: il comunicato del club

Mohamed Fares è un nuovo giocatore del Genoa. Il terzino arriva in rossoblu dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto

Mohamed Fares è un nuovo giocatore del Genoa. L’annuncio ufficiale.

«Mohamed Fares è un giocatore del Genoa, arriva in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Nato il 15 febbraio 1996 ad Aubervilliers, Fares è un esterno di piede sinistro, con all’attivo 120 presenze in Serie A, disputate con le maglie di Lazio, Spal e Hellas Verona. Per lui anche 10 presenze con la nazionale algerina, con cui ha vinto la Coppa d’Africa nel 2019».