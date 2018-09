Fascia da capitano Astori: prevarrà il buon senso? La Lega potrebbe concedere una deroga alla Fiorentina. Le ultimissime

La fascia da capitano dedicata a Davide Astori, compianto capitano della Fiorentina, continua a far discutere. La Lega ha cambiato il regolamento, imponendo una fascia uguale per tutti i capitani e ha eliminato in questo modo le fasce personalizzate. I giocatori della Fiorentina però hanno scelto di andare contro il regolamento e capitan Pezzella è sceso in campo con la fascia personalizzata dedicata ad Astori. I giocatori della Fiorentina non hanno intenzione di fare passi indietro e sono pronti a pagare le multe, come annunciato in settimana da Biraghi.

Mercoledì in Assemblea verrà discussa la questione. Grandi proteste per la decisione della Lega che potrebbe tornare sui suoi passi e potrebbe concedere una deroga alla Fiorentina per onorare al meglio la memoria di Astori. C’è «disponibilità a riflettere sull’eccezionalità del caso Astori» fanno sapere dalla Lega e non è da escludere dunque l’ipotesi di una deroga anche se l’argomento non è ancora sul tavolo ma, salvo sorprese, lo sarà nella giornata di mercoledì. Nessuna deroga però a De Rossi e Gomez, due ‘dissidenti’ che erano scesi in campo con le loro fasce personalizzate. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.