Visite mediche e firme per Andrea Favilli. L’attaccante è pronto a iniziare l’avventura con la maglia della Juventus

La Juventus ha un nuovo attaccante: Andrea Favilli! Il centravanti classe ’97 dell’Ascoli, autore di 8 gol in 14 presenze nella prima parte di stagione, ha riportato un infortunio al crociato a novembre e ha terminato anzitempo la sua stagione. L’attaccante era nel mirino della Juventus da diverso tempo e i bianconeri hanno deciso di mantenere la parola, acquistando ugualmente l’attaccante, nonostante il ko.

Il calciatore costerà ai bianconeri una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Oggi il giocatore è sbarcato a Torino per sostenere le visite mediche al J Medical. L’attaccante è destinato però a lasciare la Juventus. Il piano della Juve è semplice: ritiro con Massimiliano Allegri in estate, poi un prestito. Chievo Verona e Pescara hanno già sondato il terreno ma sulle tracce del centravanti ci sono anche altri club come d esempio il Bologna.