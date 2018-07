Il Genoa passa all’attacco. Nel mirino del club rossoblù c’è Andrea Favilli della Juventus. Derby con la Samp ma attenzione anche all’Udinese

Sorpasso del Genoa nella corsa ad Andrea Favilli. Il bomber classe 1997 acquistato dalla Juventus in estate dall’Ascoli può già fare le valigie. Il club bianconero ha ricevuto diverse offerte per il giovane centravanti che ha realizzato 8 gol nelle prime 14 giornate del campionato cadetto lo scorso anno, prima del grave infortunio che lo ha costretto a chiudere con diversi mesi d’anticipo la sua stagione. La Juve però ha voluto scommettere su di lui perché convinta delle potenzialità del giovane attaccante ex Livorno e ha chiuso l’accordo con l’Ascoli. Il giocatore si sta allenando alla Continassa con gli uomini di Massimiliano Allegri ma potrebbe fare le valigie molto presto. Andrea Favilli è corteggiato da Sampdoria, Genoa e Udinese ma in questo momento, secondo Sky Sport, il Genoa starebbe provando a chiudere per l’attaccante della Juventus.

Favilli Genoa: Preziosi incontra la Juventus e passa in pole per l’attaccante

Il club del Grifone ha già provato a imbastire una trattativa con la Juve per un altro attaccante, Alberto Cerri, ma non ha trovato l’intesa con i bianconeri e il giovane centravanti si è accasato a Cagliari. Sembrano esserci invece le condizioni per trovare un’intesa per il passaggio di Andrea Favilli al Genoa. Sampdoria e Udinese hanno già avviato i contatti con la Juventus ma il blitz del presidente Preziosi nelle ultime ore potrebbe spostare gli equilibri e potrebbe far pendere l’ago della bilancia dalla parte rossoblù. Contatti in corso tra Genoa e Juve: il club genoano è pronto a scommettere su Andrea Favilli e in questo momento è in pole. Nuovo attaccante a disposizione di mister Ballardini? Il tecnico vuole un parco attaccanti importante e presto potrebbe ricevere un altro attaccante dal presidente Preziosi.