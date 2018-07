Genoa su Favilli, l’agente frena: «Rossoblu interessati, ma non abbiamo deciso»

Juventus: Favilli ancora corteggiato dal Genoa, secondo il suo procuratore però ancora nessuna decisione è stata presa. Il giovane attaccante saluterà comunque i bianconeri

La doppietta rifilata al Bayern Monaco ha acceso i riflettori su Andrea Favilli, giovane attaccante attualmente in tournée negli USA con la Juventus. Le prestazioni dell’ex Ascoli hanno destato l’interesse di numerosi club: solo calcio di mezza estate – è vero – ma pur sempre calcio. Per Favilli, reduce da un lungo infortunio che ne ha compromesso il rendimento la scorsa stagione, in fila ci sarebbero varie squadre: in testa il Genoa, società che aveva già approcciato la Juve diverse settimane fa, ben prima del boom made in USA. Attualmente sarebbero proprio i rossoblu in pole position per il ragazzo, che però starebbe ancora valutando con attenzione le offerte arrivate: di sicuro c’è solo il fatto che, da qui a qualche giorno, una decisione dovrà essere presa. Per Favilli, con l’arrivo in squadra di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala – reduci dalle vacanze – nell’attacco bianconero non pare esserci granché posto…

Ne ha parlato ieri ai microfoni di Sky Sport anche l’avvocato Donato Di Campli – procuratore del giovane juventino – nel corso di una breve intervista: «Certo, i due gol segnati al Bayern lo hanno messo al centro dell’attenzione, però noi vogliamo volare basso e fare le scelte migliori per il futuro – le parole dell’agente – . Il Genoa? So che c’è una trattativa in corso, ma più che con noi, con la Juventus… Su di lui ci sono i rossoblu come ci sono anche altre squadre. So che il presidente del Grifone Enrico Preziosi sta manifestando grosso interesse per Favilli ed il ragazzo ovviamente apprezza, ma nei prossimi giorni vedremo meglio». In ogni caso l’addio alla Juve pare certo: «Andrea ha bisogno di giocare con maggiore continuità dopo otto mesi di inattività per un brutto infortunio, ma i suoi mezzi tecnici e le sue qualità lo faranno di sicuro spiccare».