Non solo Diletta: anche Federica Zille e Giulia Mizzoni su DAZN – FOTO

Diletta Leotta, ma non solo: Federica Zille e Giulia Mizzoni sono gli altri due volti femminli di DAZN

Non solo Diletta Leotta: la squadra di DAZN si arricchisce di altre due presenze femminili. Si tratta di Federica Zille e Giulia Mizzoni che hanno fatto il proprio esordio sull’emittente streaming del gruppo Perform in occasione di Sassuolo-Inter della prima giornata e che accompagneranno gli abbonati per tutto il campionato. La prima – volto abbastanza famigliari ai tifosi milanisti in quanto proveniente proprio dall’emittente tematica rossonera Milan TV – si dedicherà alle interviste pre e post-partita, mentre la seconda – esattamente come la Leotta – sarà a bordocampo ed intratterrà gli opinionisti e i giocatori all’uscita.

Se la Zille è giornalista di chiara e comprovata fede rossonera, molto più misteriosa è invece la passione calcistica della Mizzoni, volto portato a DAZN dal direttore Marco Foroni e proveniente da Fox Sports (emittente chiusa la scorsa stagione in Italia dopo il mancato rinnovo con la piattaforma Sky) di cui lo stesso Foroni era a sua volta il numero uno. Ad entrambe comunque la competenza, abbinata ad una certa presenza fisica mai di troppo, sicuramente non manca. Su Instagram è caccia ai rispettivi profili: eccoveli!