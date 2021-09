Fekir, retroscena Liverpool: «Mancato trasferimento? Colpa del mio agente»

Nabil Fekir svela un retroscena sul suo mancato approdo al Liverpool. Ecco le parole dell’attaccante ora al Betis Siviglia

Intervistato dai microfoni del Times, Nabil Fekir, attualmente in forza al Betis Siviglia, ha svelato il motivo del suo mancato approdo al Liverpool:

«E’ stato un momento buio. Ho letto molte cose che non erano vere. Si dice che il ginocchio mi impedisca di andare al Liverpool, ma non è vero. Sono andato da Clairefontaine e avevano tutte le prove mediche che il ginocchio stava bene. Ho avuto un problema con il mio agente, il mio consulente. E’ lui il responsabile del mancato trasferimento. Hanno dovuto trovare un motivo per non far andare a buon fine l’operazione e hanno dato la colpa al ginocchio».