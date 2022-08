Felipe Anderson: «Ci toglieremo soddisfazioni. Partita di corsa e sacrificio»

L’attaccante brasiliano Felipe Anderson ha analizzato la vittoria contro l’Inter ai microfoni di Lazio Style Radio: le dichiarazioni

Le parole di Felipe Anderson dopo la vittoria contro l’Inter:

GARA – «Bellissimo vedere la corsa, il sacrificio. Oggi se tutti corrono e mettono qualità, i risultati e le belle partite arrivano. Sono tante squadre, dobbiamo lottare, ma abbiamo giocatori che fanno la differenza e dobbiamo abituarci a soffrire e correre per la squadra».

LAVORO – «Siamo sereni perchè sappiamo il lavoro che facciamo. Ci dà fastidio quando il gol non arriva, non facciamo molti gol o non portiamo a casa il risultato. Vogliamo vincere, ma il lavoro che stiamo facendo ci darà soddisfazioni. Dobbiamo crederci».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI