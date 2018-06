La Lazio può cedere Felipe Anderson. Il giocatore brasiliano ha due anni di contratto e piace a Chelsea e West Ham. Il Liverpool su Strakosha

Felipe Anderson è un obiettivo di mercato del Chelsea ma i Blues, in attesa di risolvere la grana allenatore, temporeggiano. Il West Ham, altro club della Premier League, può approfittare della situazione presentando un’offerta alla Lazio. Il giocatore brasiliano si trova davanti a un bivio: rinnovare o andare via. Felippetto ha un accordo fino al 2020 e senza prolungamento rischia di arrivare tra un anno con un solo anno di contratto. La Lazio non vuole correre rischi e il brasiliano sa già di essere di fronte a un bivio. Secondo Il Corriere dello Sport, il calciatore brasiliano potrebbe cambiare maglia.

La Lazio potrebbe trattenere Luis Alberto e Ciro Immobile e potrebbe cedere Milinkovic-Savic e F.Anderson per fare cassa e per poter fare poi un mercato importante. Sirene inglesi anche per il portiere albanese Thomas Strakosha. L’estremo difensore classe ’95, autore di una buonissima stagione, piace al Liverpool. Il portiere non è la prima scelta dei Reds che cercano Donnarumma e Alisson ma attenzione alla candidatura di Strakosha: la formazione di Coppa può presentare un’offerta da oltre 30 milioni per l’albanese.