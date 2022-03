Fenerbahce, Ozil fuori rosa: «Non lo sapevo. Mi hanno detto di non allenarmi»

Il Fenerbahce mette fuori rosa Mesut Ozil. Ecco le dichiarazioni del calciatore tedesco

Il Fenerbahce ha comunicato ieri che Mesut Ozil è fuori dalla rosa della prima squadra. Ecco le parole del calciatore tedesco al canale Youtube di Playspor:

«Non sapevo nulla. Ero in Germania per trascorrere qualche giorno libero, al ritorno ho chiamato per conoscere l’orario degli allenamenti ma mi hanno detto che non dovevo presentarmi».