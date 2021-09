Ferrero: «Petagna? Non ne voglio più parlare. Chiedete a De Laurentiis»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha fatto un bilancio dopo la chiusura del calciomercato estivo

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha fatto un bilancio dopo la chiusura del calciomercato estivo. Le sue parole ai microfoni di Telenord.

BILANCIO DI MERCATO – «La soddisfazione nel calcio non c’è mai. Io sono passionale, i calciatori li prendo io: guardate Keita Balde l’anno scorso. Mi sono scappati due giocatori, però avrei fatto altri acquisti. Ci sono due grandi talenti che proverò a portare qui a gennaio».

PETAGNA – «Petagna? Tutti i calciatori sanno che alla Sampdoria con Ferrero si sta bene. I tifosi sono i migliori in Europa, dovete chiedere a De Laurentiis cosa è successo. Ogni volta aumentavano le richieste e alla fine ho dato un taglio».

CAPUTO E QUAGLIARELLA – «Caputo l’ho visto motivato, non conta l’età, guardate Quagliarella. Sono sicuro che tra lui e Quagliarella contro l’Inter mi faranno un regalo. Spero che il sig. Mancini si accorgesse del nostro capitano. Non ho faticato a trattenere i nostri talenti: chi viene alla Sampdoria non se ne ne vuole andare più»