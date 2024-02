Festival di Sanremo Ibrahimovic: le reazioni social

Festival di Sanremo Ibrahimovic: la reazione del mondo dei social all’apparizione dello svedese – la seconda – all’Ariston

Si è parlato tanto di trattori alla vigilia del Festival di Sanremo e su chi, tra i tanti rappresentanti degli agricoltori, avrebbe avuto la possibilità di salire sul palco: e, invece, non senza sorpresa, dalla platea è spuntato Zlatan Ibrahimovic, che ha bissato in grande stile la precedente apparizione ed è stato uno dei motivi di maggiore interesse della serata inaugurale. Oggi il Corriere della Sera gli dedica il titolo e il Resto del Carlino ne mette la fotografia in prima pagina, mentre La Gazzetta dello Sport unisce la sua apparizione al racconto sul lavoro che sta facendo al Milan: consigli alla proprietà, colloqui con la squadra e Pioli, iniziative di marketing, un occhio speciale per i giovani. E, aggiungiamo noi, tanta immagine positiva perché anche a Sanremo ha dimostrato carisma e simpatia, elementi che vengono trasferiti al club col quale ha deciso di proseguire la sua vita extra-campo. Tra distribuzione della sua figurina, battuta su Sergio Mattarella («Quanti gol ha fatto?») e un po’ di sana rivalità Milan-Inter i suoi 5 minuti sono stati più che gradevoli.

Ecco da X una piccola selezione di reazioni alla sua performance con Amadeus (non tutti approvano, ma c’è anche tanta ironia).

1) Ibrahimovic è andato a Sanremo più volte dei Jalisse

2) Questa nazione comunque è fondata su Zlatan Ibrahimovic, praticamente lo mettiamo ovunque

3) Ma lo spettatore che è seduto dietro a Ibrahimovic avrà visto qualcosa del Festival?

4) Ibrahimovic, l’unico bipede con il naso più grande di Amadeus

5) Nulla mi toglie dalla testa che esiste un universo parallelo in cui, al posto di Ibrahimovic, Amadeus ha invitato un non ancora esonerato Mourinho che chiede il rinnovo dal palco dell’Ariston mandando frecciatine ai Friedkin

6) Zlatan Ibrahimovic è il quarto membro degli Autogol

7) Ibrahimovic a febbraio più importante per Sanremo che per le sue squadre in Champions

8) Se Jannik Sinner ti pacca richiami Ibrahimovic

9) Però con i soldi rimasti potevate invitare Dua Lipa e non Ibrahimovic

10) Noi quando abbiamo letto la scaletta: “Chissà chi sarà l’ospite misterioso, sarà Celentano, sarà Mina, sarà Lady Gaga, sarà Taylor Swift”. Two hours later: il ritorno di Ibrahimović