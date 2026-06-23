Calcio italiano
FIGC, la linea di Malagò: prima il dt poi il ct. Maldini difficile, spuntano Ranieri e Buffon
Malagò, la strategia per il futuro è chiara: scegliere il dt prima del ct. Maldini si allontana, piste Ranieri e Buffon
Dopo le elezioni del 22 giugno, che hanno portato Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC con il 68,58% dei voti, per la Federazione è già il momento delle prime decisioni operative. La priorità del nuovo numero uno riguarda la nomina del direttore tecnico, figura che verrà individuata prima di procedere alla scelta del prossimo commissario tecnico.
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La strategia è chiara: definire un responsabile dell’area tecnica che possa poi partecipare in modo diretto alla selezione del nuovo ct. Tra i nomi sul tavolo c’è quello di Paolo Maldini, anche se al momento non emergono segnali concreti sulla possibilità che accetti l’incarico.
Restano in considerazione anche profili come Claudio Ranieri e Gigi Buffon, già parte del mondo azzurro e valutati come opzioni credibili per contribuire alla ricostruzione del progetto tecnico della Nazionale.