Juventus-Milan, Gattuso punta su Locatelli: out Biglia

Ultimi dubbi di formazione per Gennato Gattuso in vista di Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2018: Lucas Biglia verso il forfait, Manuel Locatelli favorito su Riccardo Montolivo

Juventus-Milan, mancano poco meno di nove ore alla finale di Coppa Italia 2018 e i due allenatori sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Gennaro Gattuso, alla prima finale sulla panchina rossonera, sta valutando la situazione a centrocampo: le condizioni di Lucas Biglia preoccupano Ringhio e difficilmente partirà dal 1′: reduce dalla rottura di due vertebre, l’argentino verrà lasciato in panchina. E Manuel Locatelli è in pole per sostituire l’ex Lazio…

Le ultime indiscrezioni da casa Milan riportano che sarà il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Diavolo a sostituire Biglia: il classe 1998 è nettamente favorito su Riccardo Montolivo. Locatelli ha raccolto fin qui 28 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia ed è una bestia nera di Gigi Buffon: un suo potente destro regalò i tre punti alla formazione di Vincenzo Montella nel confronto dello stadio San Siro della stagione 2016/2017. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore ma Gattuso sembra aver deciso: fiducia al gioiellino di Monza, sarà lui a guidare la mediana contro i bianconeri.

