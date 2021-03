Finalmente Cutrone: primo gol stagionale per l’attaccante del Valencia

Patrick Cutrone ha realizzato il suo primo gol stagionale in occasione di Italia-Slovenia Under 21: freddo dal dischetto il capitano azzurro

Patrick Cutrone ha realizzato il suo primo gol stagionale in occasione di Italia-Slovenia Under 21, match valevole per la terza giornata della fase a gironi degli Europei.

L’attaccante e capitano azzurro non si era ancora sbloccato davanti alla porta in 21 presenze con tre club differenti tra Serie A (Fiorentina), Premier League (Wolverhampton) e Liga (Valencia).