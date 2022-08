Fiorentina, agente Dragowski: «Non può andare in Inghilterra per sfortuna. I viola chiedono tanto»

L’agente del portiere della Fiorentina Dragowski ha parlato della situazione legata all’estremo difensore

Mariusz Kulesza, agente di Dragowski, in una intervista a Sportowefakty.pl ha parlato della situazione legata al portiere della Fiorentina.

INGHILTERRA – «Sfortunatamente, Bartek ha giocato pochissimo nella stagione precedente. Non è riuscito a completare il trenta per cento dei minuti giocati in una stagione che sarebbe servito per ottenere il permesso di lavoro in Inghilterra. Un club inglese (il Bournemouth ndr) ha anche presentato ricorso, ma purtroppo è stato respinto. Un trasferimento in Inghilterra quest’estate è fuori questione, anche se il nostro obiettivo iniziale era proprio questo».

SPAGNA – «C’è stato un contatto un contatto con l’Espanyol, ma sfortunatamente questo trasferimento non è andato a buon fine. La Fiorentina si aspetta tanti soldi dalla cessione di Bart. L’interesse del Celta Vigo? Pettegolezzo mediatico».

SPEZIA – «Vogliamo che sia una scelta deliberata. Il club deve fare un passo avanti e allo stesso tempo dare a Bart una possibilità di ulteriore sviluppo. Penso che presto conosceremo la soluzione a questa situazione».