Fiorentina, altro portiere francese nel mirino: è Fofana del Le Havre

Calciomercato Fiorentina: i viola avrebbero messo nel mirino il portiere del Le Havre Fofana

Viste le difficoltà derivanti dai portieri in questa stagione, la Fiorentina è a lavoro per regalare a Italiano un nuovo estremo difensore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dei viola sarebbe Yahia Fofana del Le Havre; classe 2000 che già si è messo in mostra nella Serie B francese.

Su di lui ci sarebbe anche l’Angers ma, dopo Frey e Lafont, la Fiorentina vorrebbe puntare con decisione su un altro portiere francese.