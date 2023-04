Fiorentina-Atalanta, dove vedere il match streaming live e diretta tv Serie A

Ecco dove vedere la sfida di Serie A tra Atalanta e Fiorentina. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà lunedì sera

Una possibilità per dare quell’impronta decisiva per la corsa all’Europa: da una parte l’Atalanta che deve riscattarsi dopo lo scontro diretto perso contro il Bologna, dall’altra la Fiorentina reduce da un recupero strepitoso. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Fiorentina-Atalanta, che si svolgerà lunedì sera allo stadio Artemio Franchi, come riportato tramite una comunicazione ufficiale, verrà trasmesso in streaming su DAZN: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).