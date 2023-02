Fiorentina, Barone: «Italiano è il nostro allenatore ed ha massima fiducia»

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di DAZN del momento della Fiorentina. Le dichiarazioni

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di DAZN del momento della Fiorentina.

PAROLE – «Italiano è il nostro allenatore e ha massima fiducia e lo stesso vale per tutti i giocatori. Hanno il massimo appoggio di Rocco e di tutti. Doppiamo uscire dalle difficoltà in campionato e giocare queste tre competizioni. In Coppa Italia ed Europa il bilancio è positivo. Attacco? A parte il Napoli abbiamo fatto 25 gol in tre competizioni e ci sono squadre che hanno fatto bene. Non siamo contenti, ma stiamo lavorando».