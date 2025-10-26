Fiorentina Bologna, Fenucci nel post partita attacca duramente il Var: «Questa sera noi siamo stati penalizzati. Non capisco una cosa»

Fiorentina Bologna, Fenucci nel post partita della sfida ha parlato ai microfoni di Dazn sfogandosi su un tema molto delicato come quello del Var.

Il Bologna si sente penalizzato dalle scelte arbitrali fatte contro la Fiorentina. La conferma arriva direttamente dalle parole di Fenucci.

POLEMICA VAR – «La squadra ha fatto una grande prestazione, ma alcune cose non mi sono piaciute. Abbiamo cercato di codificare il Var per renderlo ancora più utile. Non capisco, però, perché su alcuni episodi interviene e su altri no»

EPISODIO BERNARDESCHI – «L’episodio è davvero proprio chiaro. Sono nel calcio da 30 anni e non ho mai parlato di arbitri, ma secondo me il VAR deve intervenire in maniera opportuna». LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

