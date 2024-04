Fiorentina, in estate sarà rivoluzione: ecco chi parte e chi arriva

Fiorentina, in estate sarà rivoluzione: molti calciatori con la valigia in mano e molti altri nel taccuino dei dirigenti

La Fiorentina prepara la rivoluzione per la prossima estate. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i viola hanno intenzione di fare alcuni cambi radicali e non solo in panchina, dove l’addio di Italiano sembra sempre più probabile. Insieme a lui sul piede di partenza ci sono almeno altri 6 calciatori. Il primo nome è quello di Arthur, che non verrà riscattato e che a giugno tornerà alla Juve. Stesso discorso per Maxime Lopez, con il al Sassuolo. Tra le altre uscite anche Castrovilli in scadenza e Belotti, in prestito secco senza opzioni di riscatto. In dubbio anche Faraoni e Duncan.

Di fronte agli addii, la dirigenza lavora anche sugli innesti: il primo nome sulla lista è quello di Ezequiel Fernandez, centrocampista di 21 anni del Boca Juniors. Altri nomi sono quelli di Nicolas Valentini, difensore anche lui degli Xeneises e che di anni ne ha 22, Dossena del Cagliari – che piace per il suo contributo offensivo – e Demme, che arriverebbe a parametro zero.