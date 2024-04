Più grigia che viola: la Fiorentina non ha giocatori convincenti

Una prestazione poco convincente della Fiorentina nella gara d’andata dei quarti di finale della Conference League

La prestazione della Fiorentina nell’andata dei quarti di finale di Conference League è stata così incolore che tra il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport non c’è neanche una sufficienza convinta, un 6,5 per qualcuno. Per essere un pareggio, se non è un record poco ci manca vedere così tanto grigiore.

A salvarsi con il 6 sono per la testata diretta da Ivan Zazzaroni solo tre giocatori: Terracciano, Milenkovic e Martinez Quarta. A questi tre la Rosea aggiunge Dodo, qualificandolo come il migliore in campo dei suoi: «Brivido in impostazione, chiusurona su Sulc. Anima tante salite, si spegne un po’ nella ripresa ma la Fiorentina si appoggia sempre a lui per cercare di creare dividendi. Non spicca ma qualcosa più di altri fa». Peraltro il Corriere non è d’accordo, rifila 5,5 al brasiliano ma sottolinea che comunque «prova qualche sprint».