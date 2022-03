Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per il match contro la Juventus, in programma domani sera e valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Ecco la lista: