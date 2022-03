Fiorentina, dubbi sul futuro di Milenkovic: i viola fanno il prezzo

La Fiorentina ha dubbi sul futuro di Milenkovic che continua ad avere alti e bassi: la valutazione

Nikola Milenkovic è uno degli intoccabili della Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma le sue prestazioni sono spesso altalenanti. E proprio per questi continui alti e bassi il suo futuro in viola sarebbe in dubbio. Come riportato da La Repubblica, infatti, il club toscano starebbe pensando alla cessione.

Il contratto di Milenkovic scade nel 2023 e con l’agente Ramadani non è stato posto alcun veto sul rinnovo. Sarà il mercato a decidere, con la Fiorentina che valuta il difensore serbo tra i 20 e i 25 milioni di euro.