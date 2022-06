Fiorentina, Graziani: «Jovic grande affare, può giocare anche con Cabral»

Il campione del Mondo ’82 Graziani ha parlato dell’arrivo alla Fiorentina, ormai sempre più probabile, di Jovic dal Real Madrid

Francesco Graziani, storico ex attaccante italiano campione del Mondo nell”82, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo alla Fiorentina dal Real Madrid di Jovic.

AFFARE – «Se lo prende fa un ottimo affare. A me è sempre piaciuto, ha carattere e qualità. Certo, negli ultimi tempi ha combinato poco, all’Eintracht non ha fatto molto e al Real Madrid ha giocato poco».

SERBO COME VLAHOVIC – «Calma. La Viola ha segnato tanto anche senza Vlahovic. E mi ricordo il gol di Cabral al Napoli: strepitoso. Chi fa gol così non è un brocco. I giocatori nuovi devono ambientarsi, non dimentichiamolo. Si ripartirà con Cabral e Jovic siamo sulla buona strada».

IN COPPIA CON CABRAL – «I giocatori bravi riescono a convivere sempre: si collabora, ci si dà una mano. Poi bisogna anche vedere le idee dell’allenatore, ma una squadra che punta a qualcosa di importante deve avere 2-3 attaccanti bravi. E la Fiorentina ha pure gli esterni che potrebbero fare meglio di quanto fatto finora: Ikoné e Gonzalez per me hanno nei piedi molti più gol di quelli che hanno segnato nella passata stagione».