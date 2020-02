Fiorentina, Iachini: «C’è tanto rammarico ma voltiamo pagina in fretta»

Giuseppe Iachini ha parlato a margine della cerimonia di consegna della Panchina D’Oro, queste le parole del tecnico viola

«C’è dispiacere, amarezza perché tanti tifosi ci hanno raggiunto. La partita contro la Juventus l’abbiamo preparata in tre giorni dopo la Coppa Italia e ci tenevamo a fare una grande partita. E devo dire che, per quella che è stata la partita, i ragazzi ci stavano riuscendo. Nel primo tempo la Juve non ha mai tirato in porta e chi è andato più vicino al vantaggio è stata la Fiorentina. Eravamo stati più vicini noi nel mettere in difficoltà una grande squadra che viceversa. Poi questi due episodi hanno cambiato il corso della gara: c’è dispiacere, ma oggi s’è espressa la società e il presidente. Noi dobbiamo pensare al campo, già siamo proiettati alla prossima partita. Dobbiamo avere la mentalità giusta, la squadra sta seguendo il lavoro nel migliore dei modi e i risultati si vedono. Guardiamo avanti, alle altre cose penserà la società»