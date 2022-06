La Fiorentina cerca un rinforzo offensivo: nelle idee Viola non solo Bajrami ma piace anche Amiri del Bayer Leverkusen

Contatti tra le parti per capire le possibilità dell’affare. La Fiorentina lo vorrebbe in prestito come riportato da La Nazione.