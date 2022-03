Fiorentina, Igor: «La prestazione non è bastata. Vlahovic? Ho fatto bene»

Igor ha commentato Fiorentina Juve: le parole del difensore brasiliano dopo la sconfitta in Coppa Italia dei viola

In zona mista, dopo Fiorentina–Juve, anche Igor ha commentato la sfida del Franchi. Questo il rammarico del difensore brasiliano.

LE PAROLE – «Purtroppo il calcio è fatto così, se non sfrutti le occasioni che crei rischi di perdere. Vlahovic? Personalmente lavoro per rendere sempre al meglio anche contro i grandi attaccanti. Ho fatto bene e devo continuare così. Aspetti positivi? Abbiamo giocato bene ma non è bastato, perché ovviamente ciò che conta è il risultato».