Fiorentina, il futuro passa dalla coppia Chiesa Vlahovic

Chiesa Vlahovic, la coppia del futuro della Fiorentina. Dodici reti in totale, il numero 25 va verso il rinnovo di contratto

Sarà la coppia del futuro? Nessuno può saperlo, ma ovviamente in casa Fiorentina si sogna in grande. La prestazione contro la Sampdoria ha evidenziato tanti aspetti positivi, ma soprattutto una coppia gol che mancava da tanto tempo.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha analizzato il momento dei due attaccanti, ovvero Chiesa e Vlahovic: 12 reti in totale in campionato e un buonumore che può portare il numero 25 al rinnovo di contratto.