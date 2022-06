Fiorentina, l’idea per la porta è Milinkovic Savic: le ultime

La Fiorentina è alla ricerca di un portiere e starebbe pensando a Milinkovic Savic del Torino per il ruolo d vice

La Fiorentina sta cercando il sostituto di Dragowski per la porta. Tra le idee della Viola ci sarebbero sempre Cragno e Vicario, in caso di mancato arrivo di uno dei due ecco che i riflettori si potrebbero spostare in casa Torino.

Dei granata piace Milinkovic Savic e sarebbe il piano B della Fiorentina, ideale come vice Terracciano. Lo riporta Tuttosport.