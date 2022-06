Calciomercato Torino, per Mandragora rifiutata l’offerta al ribasso alla Juve

Calciomercato Torino, proposta una offerta al ribasso per il riscatto di Mandragora dalla Juve, ma i bianconeri hanno rifiutato

Il futuro di Mandragora resta un rebus da risolvere.

Per Sky Sport l’obbligo di riscatto da parte del Torino non è scattato, con il club granata che non ha intenzione di pagare i 14 milioni richiesti dalla Juve. Tra le due squadre ci sono stati nuovi contatti che hanno portato ad un’offerta da 7-8 milioni, ma i bianconeri non sono convinti di cederlo ad un prezzo così al ribasso.