Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo continuare ad essere protagonisti»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. I dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.

PAROLE – «Abbiamo un gennaio ricco di impegni importantissimi, banchi di prova difficili e obiettivi stagionali da tener vivi. Partiamo con la Coppa Italia, Supercoppa e campionato. Questo vuol dire che sono tre competizioni in cui siamo ancora protagonisti e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, non abbassare la guardia e mettere attenzione, concentrazione e lavoro settimanale senza mollare. Sassuolo? Secondo me è una delle squadre che nel girone di ritorno tirerà fuori il proprio valore, ora è in difficoltà ma in casa riesce a mettere a sua volta in difficoltà gli avversari, ha giocatori forti e di grande talento, sono pericolosi in avanti perciò dobbiamo affrontarla bene e che va rispettata, facendo quello che stiamo facendo nell’ultimo periodo, aiutarci in entrambi le fase, che quando ha la palla sa cosa fare, quando non ha la palla deve difendere combatta. Sarà una gara tosta».