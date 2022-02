Fiorentina, Italiano: «Non sono quella persona che Spezia mi ha voluto etichettare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Italiano ha parlato al termine della vittoria della sua Fiorentina contro lo Spezia e dell’accoglienza ricevuta al Picco

Le parole di Vincenzo Italiano a DAZN dopo il successo della sua Fiorentina contro lo Spezia:

GARA – «Dovevamo ripartire in campionato dopo l’ultimo periodo e penso che la squadra abbia fatto un’ottima partita. Sono contento per Amrabat, non giocava da tanto, ha commesso un errore ma poi è stato bravo a rimediare».

ACCOGLIENZA – «Non sono quella persona che Spezia mi ha voluto etichettare»

GONZALEZ – «Nico l’ho visto in grande crescita, giocatore con qualità e carattere. Deve solo ritrovare confidenza con il gol e dopo si sbloccherà» .