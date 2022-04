Fiorentina, Italiano: «Vogliamo la zona Europa. Arthur? Vi spiego le sue difficoltà»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato nel pre partita del derby con l’Empoli. Ecco le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Fiorentina-Empoli.

PARTITA – «Ripartire dopo 15 giorni non è mai semplice, quest’anno abbiamo sempre faticato in queste situazioni ma oggi speriamo di poterci riscattare. Massima concentrazione, l’Empoli se lo si lascia giocare crea grandi difficoltà».

EUROPA – «Vogliamo restare in questa zona di classifica e in casa dobbiamo sfruttare tutte le partite per poterlo fare».

CABRAL – «Non è facile arrivare in corsa in un campionato completamente diverso. All’inizio si può far fatica, ma sta crescendo nell’intesa con i compagni. Oggi ha l’opportunità di dimostrare il suo valore senza alcuna pressione».