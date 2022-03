Fiorentina Juve, Buso: «Italiano innovativo, Allegri tira fuori il massimo»

Le parole di Renato Buso su Fiorentina Juve e i due tecnici

Fiorentina Juve di stasera in Coppa Italia sarà anche una sfida in panchina tra Italiano e Allegri. Ne ha parlato al Corriere dello Sport il doppio ex, Renato Buso. Ecco le sue parole:

«Italiano è un allenatore innovativo, molto offensivo, che ama giocare con una linea alta. Lo sto studiando, perché propone una visione interessante della manovra. Allegri ha un punto di forza da non sottovalutare, ovvero il capire sempre cosa ha in mano. In questo momento il gioco della Juventus non è perfetto, ma sta riuscendo a tirare fuori sempre il massimo. Nel girone di ritorno, i bianconeri sono tra quelli che hanno messo insieme più punti».