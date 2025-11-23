Hanno Detto
Fiorentina Juventus, Andrea Bargione non ha dubbi: «Ecco qual è il problema più grosso dei bianconeri in questo momento» – VIDEO
Fiorentina–Juventus, il giornalista Andrea Bargione analizza l’1-1 del Franchi: ecco le sue dichiarazioni – VIDEO
Andrea Bargione, intervenuto nella trasmissione Ma che partita hai visto dopo Fiorentina–Juventus, ha analizzato con attenzione le difficoltà che stanno caratterizzando il momento dei bianconeri. Il giornalista di Juventusnews24 ha commentato l’1-1 maturato al Franchi, soffermandosi sui problemi emersi nella prestazione della squadra di Allegri.
PAROLE – «È una squadra vuota, non ha luce, è questo il problema. È vuota a leggere i momenti della partita, non si leggono le partite. È quello il problema più grosso della Juventus oggi perché poi non hai lo sprint. Spalletti deve lavorare sul riaccendere la luce».
