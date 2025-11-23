 Fiorentina Juventus, Andrea Bargione non ha dubbi: «Ecco qual è il problema più grosso dei bianconeri in questo momento» – VIDEO
Connect with us

Hanno Detto

Fiorentina Juventus, Andrea Bargione non ha dubbi: «Ecco qual è il problema più grosso dei bianconeri in questo momento» – VIDEO

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Andrea Bargione 01

Fiorentina–Juventus, il giornalista Andrea Bargione analizza l’1-1 del Franchi: ecco le sue dichiarazioni – VIDEO

Andrea Bargione, intervenuto nella trasmissione Ma che partita hai visto dopo Fiorentina–Juventus, ha analizzato con attenzione le difficoltà che stanno caratterizzando il momento dei bianconeri. Il giornalista di Juventusnews24 ha commentato l’1-1 maturato al Franchi, soffermandosi sui problemi emersi nella prestazione della squadra di Allegri.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un post condiviso da Juventusnews24 (@juventusnews24com)

PAROLE – «È una squadra vuota, non ha luce, è questo il problema. È vuota a leggere i momenti della partita, non si leggono le partite. È quello il problema più grosso della Juventus oggi perché poi non hai lo sprint. Spalletti deve lavorare sul riaccendere la luce».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Hanno Detto

Lazio, Lotito chiarisce: «Ritengo che lo stadio mezzo vuoto sia legato a un gruppo di persone. Io ci metto la faccia, alcuni invece…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

23 Novembre 2025

By

Lotito
Continue Reading

Hanno Detto

Roma, parla Gasperini: «Espulsione? Se doveva cacciarmi doveva farlo nel primo tempo. Sognare? Per me è giusto farlo ma..»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

23 Novembre 2025

By

Image Photo867455 e1748209197199
Continue Reading