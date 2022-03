Fiorentina Juventus, il sindaco Nardella: «Tanta amarezza. La Viola non è stata cattiva. Non è stata la migliore prestazione di Vlahovic»

All’indomani della sconfitta della Fiorentina contro la Juventus in Coppa Italia, il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella, ha parlato a Tutti Convocati del match, perso al 90° per un autogol.

LE DICHIARAZIONI – «Vlahovic non ha fatto una delle sue migliori prestazioni, c’è però tanta amarezza da tifoso per questo autogol alla fine di una partita intensa giocata bene dalla Fiorentina che però non è stata cattiva».