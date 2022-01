Fiorentina, l’Arsenal vuole subito Vlahovic: maxi offerta dei Gunners

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Fiorentina: l’Arsenal fa sul serio per Vlahovic e sarebbe pronto a prenderlo già a gennaio

Le parole di ieri di Dusan Vlahovic hanno dato speranza ai tifosi della Fiorentina per una possibile permanenza anche oltre giugno, ma alla porta del club viola avrebbe appena bussato una big inglese per prenderlo subito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Arsenal vorrebbe già a gennaio il bomber serbo per puntare con decisione alla qualificazione in Champions League.

I Gunners avrebbero offerto 55 milioni, da pagare in più rate, e l’abbuono dei 15 milioni del riscatto di Torreira. Una proposta da 70 milioni totali, quindi, per cercare di convincere la Fiorentina. I viola si trovano davanti a due strade: lasciar partire Vlahovic e cominciare già a pianificare il futuro, oppure trattenerlo per puntare con decisione all’Europa.