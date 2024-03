Fiorentina Maccabi Haifa, Italiano: «Stare in tribuna è bruttissimo»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dell’imminente sfida contro il Maccabi Haifa in Conference League

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della sfida contro il Maccabi Haifa, valido per gli ottavi di ritorno di Conference League.

TRIBUNA PER SQUALIFICA – «Bruttissima. Ho fatto di tutto per non provare questa sensazione in questi anni e dalla prossima gara ritornerò a farlo. Stare lontano dai ragazzi è brutto, cercherò di evitare questa sensazione per tantissime gare».

CAMBI – «Avevo un unico dubbio, tra Barak e Beltran. Toni è in grande ripresa e, se gli diamo ancora minuti, cresce di condizione in questo finale di stagione. Lucas ha una mentalità ormai acquisita e quindi può essere utile anche a partita in corso con gol o assist importanti. Anche chi subentra può dare il suo contributo».

RISCHI – «Ho appena visto che questa è una squadra che 2 volte su 7 ha ribaltato il risultato dell’andata. Può farlo, perché ha fisicità e forza e davanti ha un centravanti strutturato. Tutti pericoli di una partita europea, anche lo scorso anno abbiamo rischiato. Quell’esperienza ci deve aiutare ad approcciare bene e a fare gol, perché sarebbe importante».

PARTITA FISICA – «Quando hai centimetri, sulle palle inattive bisogna stare attenti. Si può non essere perfetti come all’andata, ma da quel punto di vista mi auguro che si riesca a far bene. All’andata su un corner abbiamo subito gol: speriamo di limitare i pericoli, sbagliando il meno possibile».